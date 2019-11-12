Да, конечно, мы работаем с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и с юридическими фирмами (Основная система налогообложения)
Для юридических лиц делаются все стандартные закрывающие документы (договор, счет-фактура, ТТН, акт).
Средняя ставка не существует. Чтобы сказать точную ставку, нужно знать информацию о товаре (грузе). Далее высчитывается плотность. И наш менеджер дает точные ставки на все способы доставки.
Большинство транспортных компаний работают с китайскими партнёрами, тем самым создавая посредническую сеть и повышение ставок.
Мы знаем, что данный канал работы ненадёжен, поэтому за многие годы работы сумели найти прямой выход на таможню. Это позволяет сэкономить на посредниках и контролировать всю цепочку передвижения.
Для начала нам потребуется полная информация о товаре (грузе).
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Поможем найти и проверить продавца или фабрику в КНР без подводных камней. Предоставим Вам расчет стоимости доставки, таможенного оформления и других платежей. Заключаем договор и Ваш груз в пути!
В зависимости от сроков, есть несколько вариантов доставки: воздушная, морская и наземная. А если хотите максимально быстро получить свой груз или образцы, мы предлагаем Авиа-доставку пилотами в течении 2 дней.
Мы можем отправить Ваш Груз в любой город РФ, удобной для Вас транспортной
компанией.
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