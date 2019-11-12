Отзывы наших клиентов

Отзывы - это лучшая оценка нашей работы!

Наталья Смирнова Наша компания занимается продажей сетевого оборудования в России. У нас было много вопросов по Китайскому рынку. Менеджеры компании Caravan полностью разъяснили весь цикл работы. Помогли нам найти поставщика и проверить его. Рекомендуем и советуем, как надёжного партнера по работе с Китаем.

Евгений Емельянов Я основатель своего оптово-розничного магазина в Санкт-Петербурге и постоянно нуждаюсь в поставке большого объема товаров из Китая. Компания меня ни разу не подводила, расчёты делают быстро и доставляют все вовремя. Цена адекватная, получилось даже дешевле, чем у их конкурентов. Весь товар приходит в целости и сохранности.

Алексей Ильин Мы работаем с Китаем уже более 15 лет. Наверное, уже со многими транспортными компаниями удалось поработать. И с Caravan раньше возили. Сейчас опять начали. Товар у нас очень дорогой и хрупкий. Упаковку давно согласовали, потери и вмятин не обнаружили. Сроки всегда держут, в среднем, 20-25 дней поставка в Москву.

Алексей Степанов В сети компания Caravan не широко известна, поэтому уверенности, что с ними можно работать, не было вообще. В момент знакомства с компанией, спрашивая некоторую информацию, было понятно, что менеджеры, работающие там, опытные и квалифицированные. Все ответы на свои вопросы полностью получили.

Илья Титов Пользуюсь услугами компании Caravan по доставке грузов. Меня всё устраивает. Ни разу не было спорных ситуаций. Всё доставляют по времени. Менеджеры всегда вежливы и на связи, даже по выходным.

Кирилл Охапкин Рекомендуем эту компанию, пользуемся транспортными услугами и денежными переводами. Работой остались полностью довольны, будем и дальше продолжать сотрудничество. В дальнейшем, обращаться будем только к ним.

Сергей Чалышев Решили, на свой страх и риск, впервые поработать с компанией Caravan, и в выборе мы не ошиблись. С нашим грузом была довольно сложная ситуация. После решения всех проблем груз помогли отправить без задержки.