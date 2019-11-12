Оплата доставки по факту прибытия
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info@asia-caravan.ru

Доставка грузов из Китая

«Под ключ» с гарантией!
Оплата инвойсов за 1 день
Выберите вид доставки:
Авиа эконом
от 4$/кг
от 8 дней
от 1 кг
Авиа экспресс
от 17/кг $
от 5 дней
от 5 кг
Авто эконом
от 2.5$/кг
от 18 дней
от 50 кг
Авто быстрое
от 3.7$/кг
от 13 дней
от 50 кг
Жд доставка
от 1.9$/кг
от 30 дней
от 1 т
Доставка морем
от 0.3$/кг
от 40 дней
от 1 т

Как начать сотрудничество?

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Оставляете заявку на перевозку
Заключаем договор о сотрудничестве
Осуществляем перевозку
Получаете доставку и забираете груз

Почему клиенты выбирают нас?

Мы ответственно относимся к своим обязанностям!
Оплата товара поставщикам
Консолидация грузов на складе
Страхование всех грузов
Сверка комплектности. Фото и видеоотчет
Таможенное оформление ниже рисков
Грузоперевозки в любую точку РФ
Поиск надежных поставшиков
Подготовка экспортных документов
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Наши услуги
Ознакомьтесь с услугами, которые мы предоставляем нашим партнерам
Поиск и выкуп товара
Оптом из Китая
Проверка поставщика
Упаковка товаров
Сборные грузы
Контейнерные перевозки
Страхование грузов
Таможенное оформление
Надежность доставки
Гарантируем надежность и соблюдение сроков доставки груза
Безопасность и сохранность
Мы несем материальную ответственность за сохраность Вашего груза
Выгодные тарифы
Гарантия лучшей цены доставки в любую точку России
Примеры наших заказов
Ознакомьтесь с примерами заказов, которые мы уже выполнили
Фильеры
Вес: 358 кг
Объем: 0.29 м
Способ доставки: Авиа
Цена за кг: 3,5$
Маршрут: Гуанчжоу - Рязань
Итоговая стоимость: 1253$
Твердосплавные пластины
Вес: 16 кг
Объем: 0.01 м
Способ доставки: Авиа
Цена за кг: 5$
Маршрут: Гуанчжоу - Москва
Итоговая стоимость: 80$
Оборудование для растений
Вес: 1275 кг
Объем: 7.89 м
Способ доставки: ЖД
Цена за кг: 1.95$
Маршрут: Шанхай - Москва
Итоговая стоимость: 2486$
Одежда
Вес: 618 кг
Объем: 4 м
Способ доставки: Авиа
Цена за кг: 3,75$
Маршрут: Гуанчжоу - Москва
Итоговая стоимость: 2317,5$
Подшипники
Вес: 1450 кг
Объем: 3 м
Способ доставки: авто
Цена за кг: 1.55$
Маршрут: Пекин – Москва
Итоговая стоимость: 2250$
Станки
Вес: 6500 кг
Объем: 6 м
Способ доставки: ЖД
Цена за кг: 0.9$
Маршрут: ИУ - Казань
Итоговая стоимость: 6750$
Рабочий процесс в фотографиях
Обратите внимание на слаженную работу нашей команды
Остались вопросы? Мы с удовольствием на них ответим!
Отзывы наших клиентов
Отзывы - это лучшая оценка нашей работы!
Наталья Смирнова
Наша компания занимается продажей сетевого оборудования в России. У нас было много вопросов по Китайскому рынку. Менеджеры компании Caravan полностью разъяснили весь цикл работы. Помогли нам найти поставщика и проверить его. Рекомендуем и советуем, как надёжного партнера по работе с Китаем.
13.07.2018
Евгений Емельянов
Я основатель своего оптово-розничного магазина в Санкт-Петербурге и постоянно нуждаюсь в поставке большого объема товаров из Китая. Компания меня ни разу не подводила, расчёты делают быстро и доставляют все вовремя. Цена адекватная, получилось даже дешевле, чем у их конкурентов. Весь товар приходит в целости и сохранности.
07.12.2018
Алексей Ильин
Мы работаем с Китаем уже более 15 лет. Наверное, уже со многими транспортными компаниями удалось поработать. И с Caravan раньше возили. Сейчас опять начали. Товар у нас очень дорогой и хрупкий. Упаковку давно согласовали, потери и вмятин не обнаружили. Сроки всегда держут, в среднем, 20-25 дней поставка в Москву.
14.06.2018
Алексей Степанов
В сети компания Caravan не широко известна, поэтому уверенности, что с ними можно работать, не было вообще. В момент знакомства с компанией, спрашивая некоторую информацию, было понятно, что менеджеры, работающие там, опытные и квалифицированные. Все ответы на свои вопросы полностью получили.
26.09.2019
Илья Титов
Пользуюсь услугами компании Caravan по доставке грузов. Меня всё устраивает. Ни разу не было спорных ситуаций. Всё доставляют по времени. Менеджеры всегда вежливы и на связи, даже по выходным.
15.11.2019
Кирилл Охапкин
Рекомендуем эту компанию, пользуемся транспортными услугами и денежными переводами. Работой остались полностью довольны, будем и дальше продолжать сотрудничество. В дальнейшем, обращаться будем только к ним.
05.07.2019
Сергей Чалышев
Решили, на свой страх и риск, впервые поработать с компанией Caravan, и в выборе мы не ошиблись. С нашим грузом была довольно сложная ситуация. После решения всех проблем груз помогли отправить без задержки.
20.01.2020
Николай Стрежнев
После того, как заказали Ж/Д доставку через эту Компанию, решил почитать отзывы о ней. К счастью, отрицательных отзывов не нашёл, и доставка прошла без проблем. Всё в срок и без потерь. Рекомендуем, как надежных партнёров.
15.12.2019
Часто задаваемые вопросы
Вы работаете с юридическими и физическими лицами?

Да, конечно, мы работаем с физическими лицами, индивидуальными предпринимателями и с юридическими фирмами (Основная система налогообложения)

Для юридических лиц делаются все стандартные закрывающие документы (договор, счет-фактура, ТТН, акт).

Какая у вас средняя ставка?

Средняя ставка не существует. Чтобы сказать точную ставку, нужно знать информацию о товаре (грузе). Далее высчитывается плотность. И наш менеджер дает точные ставки на все способы доставки.

Почему мы даем такие низкие ставки?

Большинство транспортных компаний работают с китайскими партнёрами, тем самым создавая посредническую сеть и повышение ставок.

Мы знаем, что данный канал работы ненадёжен, поэтому за многие годы работы сумели найти прямой выход на таможню. Это позволяет сэкономить на посредниках и контролировать всю цепочку передвижения.

Что необходимо для сотрудничества?

Для начала нам потребуется полная информация о товаре (грузе).

Вы в поисках поставщика?

Поможем найти и проверить продавца или фабрику в КНР без подводных камней. Предоставим Вам расчет стоимости доставки, таможенного оформления и других платежей. Заключаем договор и Ваш груз в пути!

Каким транспортом будет доставлен мой груз?

В зависимости от сроков, есть несколько вариантов доставки: воздушная, морская и наземная. А если хотите максимально быстро получить свой груз или образцы, мы предлагаем Авиа-доставку пилотами в течении 2 дней.

Доставка осуществляется в любой город РФ?

Мы можем отправить Ваш Груз в любой город РФ, удобной для Вас транспортной

компанией.

Предоставляем профессиональный поиск товаров и поставщиков в Китае
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